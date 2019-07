Applen innovatiivinen näppäimistö ei lyönyt läpi – Joutuu vaihtamaan kestävämpään rakenteeseen

Kaikki innovaatiot eivät lyö kunnolla läpi tai ne eivät vastaa odotuksia, näin on käynyt esimerkiksi Applen uusimmissa kannettavissa käytettävien näppäimistöjen butterfly-rakenteelle, jonka laatu ei vastaa Applen eikä kuluttajien odotuksia.

Ohuemmat näppäimistöt mahdollistava butterfly-rakenne on osoittautunut todella vikaherkäksi, minkä takia Apple on joutunut korjauttamaan tietokoneita ilmaiseksi ja tekemään uusiin malleihin rakenteellisia uudistuksia. Näppäimistöillä on ollut taipumusta vikaantua tietokoneen ylikuumenemisen takia, lisäksi ne ovat alttiita pölylle ja eivätkä ne välttämättä rekisteröi kaikkia painalluksia.Vikojen takia Applen on päättänyt siirtyä tulevissa MacBookeissa saksimaiseen näppäinrakenteeseen, kertoo luotettavista Apple-huhuista tunnettu Ming-Chi Kuo. Hänen tietojen mukaan saksimaista näppäinrakennetta käytettäisiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 MacBook Prossa.