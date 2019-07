Nvidia vastaa AMD:lle uusilla Super-ohjaimilla

Kauaa ei Nvidian vastausta AMD:n uusiin Navi-sukupolven Radeon RX -ohjaimiin tarvinnut odottaa, sillä grafiikkajätti on julkaissut viime syksynä esitellyistä GeForce RTX -ohjaimista uudet Super-versiot.



Super-versiolliset ohjaimet tulevat saataville RTX 2060-, 2070- ja 2080 -ohjaimista. Nvidian mukaan Super-versio on keskimäärin 15 prosentti suorituskykyisempi kuin vanha tavanomainen malli. Kalliimmissa malleissa ero voi olla 20–25 prosentinkin luokkaa. RTX 2060:n tapauksessa muistin määrä kasvaa kuudesta gigatavusta kahdeksaan. RTX 2080:n Super-versiossa muistin nopeus taas kasvaa 15,5 gigabittiin sekunnissa (vanhassa 14 Gbps).



RTX 2070 Superin ja RTX 2080 Superin hinnat ovat samat kuin niiden edeltäjien (499 ja 699 dollaria / 549 ja 759 euroa), mutta RTX 2060 Superin hinta on 399 dollaria (439 euroa) eli 50 dollaria enemmän kuin perusversio. 2070:n ja 2060:n Superit tulevat kauppoihin 9. heinäkuuta. RTX 2080 Superia joudutaan odottamaan heinäkuun 23. päivään.