Diili: SSD-levyt naurettavan halpoja: 960GB alle 100e, 480GB 50 euroa, 120GB vain 19e, ... !

Olemme nyt useamman kuukauden ajan seuranneet kuukaistasolla SSD-levyjen hintojen muutoksia ja poimineet parhaat "gigatavua per eurolla"-tarjoukset eri kokoluokista listaksi. Hinnat ovat nyt toukokuun lopulta eläneet vain hieman, suuntaan jos toiseen on menty parin euron verran. Eli mitään dramaattisia hinnanlaskuja ei ole ollut havaittavissa missään kokoluokassa. Selkein muutos on tapahtunut 960 gigatavun eli noin teratavun kokoluokassa, jossa on nyt laskeuduttu alle 100 euron hintatasoon. Eli nyt halvimmat 960 gigatavun SSD-levyt saa omakseen alle 100 eurolla. Myös 480 gigatavun kokoluokassa on tipahdettu yhden "maagisen" rajan alle, kun halvimmat 480 gigatavun levyt maksavat nyt alle 50 euroa.

120 gigaiset SSD-levyt

240 gigaiset SSD-levyt

480 gigaiset SSD-levyt

960 gigaiset SSD-levyt

Yli 1,5 teratavun levyjen hintapoimintoja

Jos ideana on päivittää vaikkapa vanha läppäri aivan uuteen nopeusluokkaan, saa 120 gigatavun SSD-levyä noin 20 eurolla, useilta eri valmistajilta. SSD-levyn ansiosta useamman vuodenkin vanhan "keittiökoneen" saa nopeutumaan työpöytäkäytössä aivan eri sfääreihin - ja yleensä 120 gigatavun tallennustilakin riittää varsin mainiostiKannattaa vaikkapa tietokoneista juuri mitään tietämättömän tuttavankin vanhaan läppäriin harkita parinkympin SSD-levyä vaikka naapuriapuna..Tässä poimintojamme:Nopeasti laskettuna halvin "euroa per gigatavu" -hinta löytyvät nyt sekä 480 että 960 gigatavun kokoluokista, jossa yksi gigatavu tallennustilaa maksaa nyt halvimmillaan noin 10 senttiä gigatavulta.Hinnat jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!