Päivän diili: Logitech G900 Chaos Spectrum pelihiiri 69,95 euroa - normaalisti yli 100€

Team Gigantti on toisen kerran peräkkäin Overwatchin eSM-mestari. Gigantti juhlii tätä saavutusta muutamalla tarjouksella. Alennusta hintalappuun saivat lähinnä muutamat pelihiiret ja pelikuulokkeet.

Logitech G900 Chaos Spectrum hinta nyt 69,95 euroa . Hintaopas hintavertailupalvelun tietojen perusteella hiirtä myydään normaalisti yli 100 euron hinnalla ja toisinaan alennuksessa 88 eurolla. Joka tapauksessa 69,95 euroa näyttäisi olevan edullisin hinta, jolla tätä hiirtä on myyty. G900 Chaos Spectrum julkaistiin vuoden 2016 aikana noin 179 euron hinnalla.Sensori on PMW3366 ja tarkkuutta voi vaihtaa 200 – 12 000 dpi välillä. G900 Chaos Spectrum toimii langattomasti ja langallisesti. Akun kesto on noin 24 tuntia oletusvalaistus päällä. Mukana tulevan USB-johdon pituus on 1,83 metriä. Lisää tietoa hiirestä Logitechin tuotesivulta Muita tarjouksia:Kaikki tarjoukset ovat voimassa tämän viikon loppuun asti.