Raspberry Pi 4 julkistettiin - kaikki uusiksi, nopeammaksi, mutta hinta pysyi samana

Värkkäilijöiden unelma Raspberry Pi -minitietokone on päivittynyt uuteen versioon. Uusi versio, Raspberry Pi 4 Model B, jota odotettiin vasta hieman myöhemmin tänä vuonna, ilmestyi myyntiin saman tien.

oikea gigabitin LAN-liitäntä (aiemmin LAN-over-USB)

kaksi USB 3.0 -porttia

kaksi USB 2.0 -portti/li>

USB-C -portti virransyötölle

kaksi micro-HDMI -

videoulostuloa (aiemmin yksi, täyskokoinen HDMI-ulostulo)

Raspberry Pi 4 Model B, 1GB - 47 euroa

2 GB versio - 57 euroa

4 GB versio - 67 euroa

Uusi versio muuttaakin edellisestä lippulaivasta,:sta oikeastaan aivan kaiken, parempaan suuntaan.Järjestelmäpiiriksi on vaihtunut-arkkitehtuurin piiri, josta löytyy neljä ydintä. Kellotaajuutena piirillä on 1,5GHz. Piiri tukee mm. rautapohjaista H.265 -videoformaatin purkua lennosta.Muistin määrä on sekin hypännyt ylöspäin: perusmallista muistia löytyy gigatavun verran, mutta nyt muistia pystyy laajentamana jopa 4 gigatavuun asti. Muisti on myös aiempaa nopeampaa, kun muistitekniikka on vaihdettu aiemmasta LPDDR2:sta LPDDR4:een.Liitäntöjä löytyy seuraavasti:Videoulostulojen muutos tarkoittaa sitä, että Raspiin voi nyt kytkeä kaksi 4K/60fps näyttöä, mikäli vain käytettävissä olevat sovellukset tuollaista tarkkuutta jaksavat laskea, nopeammallakaan järjestelmäpiirillä.Suomeen myyvien jälleenmyyjien hinnat näyttävät olevan tällä hetkellä tasolla:Yhdysvalloissa hinnat ovat $35 ylöspäin, joten hinnat tippunevat myös Suomessa kun jälleenmyyjiä tulee lisää tarjolle.