Nvidia antaa tärkeää tukea ARM-supertietokoneille

Nvidia ilmoitti kansainvälisessä supertietokonelaskentakonferenssissa (ISC), että se tukea jatkossa ARM-arkkitehtuuriin perustuvia palvelinjärjestelmiä. Käytännössä ilmoitus tarkoittaa sitä, että Nvidia muuntaa omat laskentateknologiansa ARM-järjestelmiin sopivaan muotoon. Nvidia on jo ennestään tukenut Intelin x86:een ja IBM:n Power-arkkitehtuuriin perustuvia palvelimia.



Tulevaisuudessa esimerkiksi Nvidian CUDA-teknologiaan perustuvaa kiihdytettyä laskentaa voidaan suorittaa ARM-palvelinympäristössä, kunhan Nvidian julkaisee ohjelmistot arkkitehtuurille. Nvidian mukaan palvelimien laskentateho ei enää skaalaudu samalla tavalla kuin aiemmin ja huomio on siirtynyt enenevissä määrin energiatehokkuuteen. Tästä syystä Nvidia on päättänyt alkaa tukea ARM:ää, jota se pitää energiatehokkaimpana suoritinarkkitehtuurina.



ARM:n kannalta uutinen tarkoittaa myös sitä, että sen kehittämää arkkitehtuuria saatetaan hyödyntää supertietokoneissa aiempaa enemmän, kun supertietokonelaskennassa käytettyjä ohjelmistoja ja alustoja on sille paremmin saatavilla. Intelin valta-asema alkaa tässä mielessä murentua hiljalleen.