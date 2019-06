AMD paljasti vihdoin Navi-ohjainten hinnat!

AMD paljasti Computexissa vähän aika sitten uuden Navi-sukupolven grafiikkaprosessorit, Radeon RX 5700 XT:n ja Radeon RX 5700:n. Nyt E3-messuilla yhtiö paljasti jo niiden ohjehinnat.



Radeon RX 5700 XT on suunniteltu haastamaan Nvidian RTX 2070 -ohjaimen ja kevyemmin varusteltu RX 5700 haastaa vuorostaan RTX 2060:n. Hintaeroa AMD:n uutukaisilla on 70 dollaria, sillä XT-malli maksaa 449 dollaria ja RX 5700:n ohjehinta on 379 dollaria. Myyntiin grafiikkapiirit tulevat heinäkuun 7. päivästä alkaen.



AMD:n mukaan RX 5700XT:ssä on 40 laskentayksikköä ja kellotaajuus kohoaa 1,9 gigahertsiin. Laskentatehoa löytyy yhteensä 9,75 teraflopsin edestä. Edullisemmassa RX 5700 -mallissa laskentayksikköjä on 36 kappaletta ja kellotaajuudet kohoaa vain 1,7 gigahertsiin. Ohjaimista löytyy kuvanlaatua parantava FidelityFX-ominaisuus, jonka avulla esimerkiksi autopelien tiet saadaan näyttämään terävämmiltä. Radeon Image Sharpening -ominaisuus tuo saman terävöinnin niihinkin peleihin, jotka eivät tue suoraan FidelityFX:ää.