Samsung hankki lisenssin AMD:n grafiikkateknologiaan – Radeoneista tutut ratkaisut tulossa Galaxyihin?

Samsung ja AMD ovat kertoneet solmineensa monivuotisen yhteistyön, minkä myötä Samsung saa käyttöönsä AMD:n kehittämän grafiikka-arkkitehtuurin ja oikeuden hyödyntää arkkitehtuuria mobiilipiireissä. Käytännössä Samsung voisi siis käyttää Radeoneista tuttua teknologiaa omissa Exynox-järjestelmäpiireissä.

Yhteistyöilmoitus osoittaa käytännössä sen, että Samsung on entistä sitoutuneempi omien järjestelmäpiirien kehitykseen ja Qualcomm on saamassa itselleen todellisen haastajan Android-markkinoille. Ilmoituksen mukaan Samsung on hankkinut lisenssin kustomoituun IP:hen, joten AMD on ilmeisesti räätälöinyt jonkin arkkitehtuurin Samsungin käyttöön.AMD on tarjonnut kustomoituja grafiikkaratkaisuja myös pelikonsolivalmistajille, kuten Sonylle ja Microsoftille. Voi myös olla, että kyseessä on täysin erilainen ratkaisu. AnandTechin mukaan Samsung on kehittänyt omaa grafiikkaprosessoria jo seitsemän vuoden ajan, joten ainoa este sen käytön edessä voi olla patentit. AMD:lta hankitun lisenssin turvin Samsung voisi varmistaa sen teknologian pääsyn markkinoille.