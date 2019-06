Microsoftin kaksinäyttöinen tietokone on pian täällä – Julkaisu ehkä vuoden lopulla

Microsoft antoi vihiä kehitteillä olevasta modernista käyttöjärjestelmästä, minkä on tulkittu tarkoittavan Computexissaantoi vihiä kehitteillä olevasta modernista käyttöjärjestelmästä, minkä on tulkittu tarkoittavan Chrome OS:n kanssa kilpailevaa Windows Liteä

Ohjelmistojätti on lisäksi esitellyt omalle laitekehitystiimilleen erästä prototyyppiä kaksinäyttöisestä tietokoneesta, kertoo The Verge . Microsoft harvemmin esittelee tuoteprototyyppejä avoimesti koko laitekehitystiimille, joten uudet tuulet tuntuisivat puhaltavan Microsoftin sisällä.Esitelty Centaurus-niminen laite toimii ilmeisesti kirjan tavoin ja siinä on molemmilla "sivuilla" kookas näyttö. Se olisi käytännössä Microsoftin vanhan Courier-idean jatkaja. Microsoft on testaillut useampaa samankaltaista prototyyppiä, mutta Centaurus on edennyt tähän mennessä pisimmälle. Microsoft on kehittänyt myös taskukokoista Andromeda-laitetta, jossa on myös kaksi näyttöä.Centaurus tulee olemaan yksi ensimmäisistä kaupallisesti saataville tulevista Windows Lite -laitteista. The Vergen mukaan julkaisu voisi koittaa puolen vuoden päästä.