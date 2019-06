Apple hyökkää PC-koneita vastaan – Esitteli uuden Mac Pron

Applen WWDC-avajaisesityksen loppupään annista löytyi ammattilaisten kannalta se kaikkein kiinnostavin uutinen: täysin uusi Mac Pro, jossa suorituskyky, muokattavuus ja päivitettävyys on otettu paremmin huomioon kuin edellisessä pyöreässä versiossa.



Uuden Mac Pron muotoilussa otetaan mallia vanhasta juustoraastin-designista, jonka sisään on tehty tilat 1,4 kilowatin virtalähteelle, 28-ytimiselle Intel Xeon -suorittimelle, 1,5 teratavulle käyttömuistia, kahdeksalle PCIe-liittimelle sekä äärimmäisen tehokkaalle jäähdytysratkaisulle. Muokattavuutta Apple tuo koneeseen MPX-moduulilla, johon voidaan sisällyttää kaksi grafiikkaohjainta – yhtenä vaihtoehtona on Radeon Pro Vega 2 Duo, jolloin grafiikkaprosessoreiden määrä moduulissa kasvaa neljään.



Apple lupaa järjestelmän kykenevän käsittelemään leikiten 8K-videoita, joten Mac Pro soveltuu erityisen hyvin videokäsittelyyn. Tätä silmällä pitäen Apple esitteli myös uuden Retina 6K -tasoisen 32 tuuman näytön, joka sisältää yhtenä ensimmäisenä ammattimaiseen editointiin tarkoitettuna näyttönä HDR-tuen.



Uusi Mac Pro tulee saataville tänä syksynä ja hinnat alkavat 5999 dollarista. Apple Pro Display XDR näytön hinnat alkavat 4999 dollarista.