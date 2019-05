Tekoäly tulee pilven reunalle – Nvidia paljasti EGX-alustan

Tekoälylaskenta on tietoteknisesti vaativa laskentaa, joka vaatii paljon laskentaan tarkoitetuilta piireiltä, mutta sen lisäksi datasiirto on kovilla. Käsiteltävää tietoa kun joudutaan liikuttamaan dataa keräävistä laitteista tehokkaisiin palvelinkeskuksiin käsiteltäväksi. Nvidian tavoitteena on, ettei tietoa tarvitsisi jatkossa siirrellä palvelinkeskuksiin.

Tiedon turha siirtely yritetään välttää tuomalla tekoälylaskentaan sopivaa kapasiteettia verkkopalveluiden reunalaitteisiin, jolloin tekoälylaskennan tulokset voisivat olla jopa reaaliaikaisesti käytettävissä eli palvelut tai laitteet voisivat reagoida heti muuttuviin olosuhteisiin.EGX-laskenta-alustan avulla Nvidia yrittää tuoda älyä kauppojen, terveydenhuollon, kokoonpanon ja kaupunkien toimintaan. Alusta on yhteensopiva niin nano-mittaluokan palvelimien (Nvidia Jetson Nano) kuin mikrokokoisten palvelimien kanssa (NVIDIA T4).