Päivän diili: Logitech MX Master 2S hiiri hinta 59,95 euroa

Hiiri on tietokoneen käytössä oleellinen oheislaite. Tällä kertaa päivän diilissä nostetaan esille Logitechin hiiri, josta löytyy mielenkiintoisia ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet nostavat työskentelyn tehokkuutta tietokoneella.

Päivän diili

Tämän päivän tarjous ei välttämättä ole rahassa mitattuna kaikista suurin, mutta tuote on kuitenkin loistava. Logitech MX Master 2S langattoman hiiren hinta on nyt 59,95€ . Normaalisti tätä myydään 64,95€ hinnalla, joten alennus on vain 5 euroa. 59,95€ on kuitenkin alin hinta mitä tästä hiirestä on nähty.Langattoman hiiren yhteyden muodostaminen tapahtuu Unifying-vastaanottimella tai Bluetoothilla. Hiiri voidaan yhdistää jopa kolmeen laitteeseen, joiden välillä voi helposti vaihtaa yhtä painiketta painamalla. Hiirestä löytyy muun muassa peukalorulla, jonka toimintoja voi muokata Logitech Options -ohjelmalla . Tämä langaton hiiri on tyylikäs ja muotoilu saa kehuja, joten laite sopii hyvin pitkäaikaiseen käyttöön. Pitkää aikaa antaa myös akkukesto, joka on jopa 70 päivää yhdellä latauksella.Tarjous on voimassa koko viikon eli su 2.5. asti. Tilanne saatavuuden kannalta on myös hyvä.