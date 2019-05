Päivän diili: Huikean halvat SSD-levyt: 120 gigaa 19 euroa, 240 gigaa 29 euroa, teratavu satasella, ..!

Olemme nyt noin kerran kuukaudessa koostaneet listauksen halvimmista SSD-levyjen diileistä, mitä olemme kustakin kokoluokasta onnistuneet löytämään. Hinnat ovat eläneet viime kuukausina selkeästi, monin eri tavoin. Pienimmissä hintaluokissa hinnat ovat jopa kohonneet hieman, mutta puhutaan edelleen vain muutamien eurojen hinnankorotuksista. Samaan aikaan suurempiin kokoluokkiin on syntynyt kilpailua ja hintataso painuu pikkuhiljaa alle satasen tasolle.

120 gigaiset SSD-levyt

240 gigaiset SSD-levyt

480 gigaiset SSD-levyt

960 gigaiset SSD-levyt

Yli 1,5 teratavun levyjen hintapoimintoja

Halvimmat 120 gigatavun kokoluokan SSD-levyt irtoavat nyt kahdellakympillä, kun ne vielä kuukautta aiemmin maksoivat halvimmillaan vain 15 euroa. Eli hinta on hieman noussut sitten viime näkemän aivan pienimpien levyjen kategoriassa. Mutta samaan aikaan teratavun hintaluokassa on tapahtunut laskua, kun halvimmat 960 gigatavun levyt maksavat enää juuri himpun päälle satasen. Yli 2 teratavun levyissä hinta gigatavua kohden ei ole vielä aivan näin alas pudonnut, joten suurten, yli teratavun kokoisten SSD-levyjen osalta hintaromahdus antaa vielä odottaa itseään. Yli 2 teratavun levyissä taas hintaluokka onkin sitten tasoa "ainoastaan ammattilaisille", kuten lopun listastamme voi itse todeta.Aivan nopeimpia huokeat SSD-levyt eivät ole, mutta hakkaavat nopeimmatkin kiintolevyt käytännössä aivan leikiten, joten vaikkapa hieman iäkkäämpään läppäriin saa uusia käyttövuosia jo pelkästään järjestelmälevyn SSD:ksi vaihtamalla.Kannattaa vaikkapa tietokoneista juuri mitään tietämättömän tuttavankin vanhaan läppäriin harkita parinkympin SSD-levyä vaikka naapuriapuna..Tässä poimintojamme:Nopeasti laskettuna halvin "euroa per gigatavu" -hinta löytyy nyt 960 gigatavun kokoluokasta, jossa yksi gigatavu tallennustilaa maksaa nyt halvimmillaan 0,10625 euroa, eli hieman päälle 10 senttiä gigatavulta.Hinnat jotka jutussa mainitaan, ovat olleet oikein artikkelin kirjoitushetkellä, joten emme takaa hintojen pitävyyttä tai jälleenmyyjien varastosaldoja - kannattaa siis kiirehtiä!