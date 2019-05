AMD:n Navi-grafiikkaprosessoreista tihkuu lisää tietoja

AMD:n grafiikkaprosessoreita markkinoivan Sapphiren tuotejohtaja paljasti tuoreessa haastattelussa yksityiskohtia AMD:n seuraavan sukupolven ohjaimista. Kiinankielinen haastattelu :n grafiikkaprosessoreita markkinoivantuotejohtaja paljasti tuoreessa haastattelussa yksityiskohtia AMD:n seuraavan sukupolven ohjaimista. Kiinankielinen haastattelu on sittemmin poistettu verkosta keskustelua Redditissä ).

Sapphiren mukaan AMD:n tarkoituksen on paljastaa tämän vuoden Computexissa uuteen Navi-arkkitehtuuriin perustuvat Navi XT- ja Navi Pro -grafiikkaprosessorit. Ensinnä mainitun pitäisi kyetä päihittämään suorituskyvyssä Nvidian GeForce RX 2070 -ohjaimen, kun taas Navi Pro -prosessori sijoittuu suorituskyvllisesti RTX 2070:n ja RTX 2060:n välimaastoon.Radeon VII tulee julkaisujen jälkeenkin pysymään AMD:n lippulaivatuotteena.Navi XT -ohjaimen suositushinta asettunee 499 dollariin, joten se maksaisi yhtä paljon kuin GeForce RTX 2070. Navi Pro maksaa vuorostaan 399 dollaria. AMD:n etuna on pienempi valmistusprosessi (7 nm), kun taas Nvidian kilpailuvalttina on säteenseurantateknologia, jota AMD on lisäämässä vasta Navia seuraavaan arkkitehtuuriin. Uudet ohjaimet tulevat myyntiin 7. heinäkuuta.