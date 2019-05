Applelta uusia MacBook Pro -koneita – Myönsi vihdoin nolon virheensä

Apple on tehnyt pienen päivityksen sen 15 ja 13 tuuman MacBook Pro -malliston tietokoneisiin. Päivitys koostuu käytännössä kahdesta osasta: prosessori päivitetään nopeampaan ja parjattu butterfly-näppäimistömekanismin rakennetta muutetaan.

Nykyisiin 15 tuuman MacBook Pro -koneisiin tulee uusi kuusiytimisellä suorittimella varustettu malli. Sen kellotaajuus normaalitilassa on 2,6 gigahertsiä, mutta Turbo nostaa sen tarvittaessa 4,5 gigahertsiin. Järjestelmä maksaa yhteensä 2399 dollaria.Malliston yläpäähän tulee myös uusi vaihtoehto, 2799 dollaria maksava ja kahdeksanytimisellä Core i9 -suorittimella varustettu malli. Pienempään 13 tuuman MacBook Prohon tulee vuorostaan 2,4 gigahertsin neliydin suoritin, jonka luvataan olevan tuplasti nopeampi kuin nykyinen tuplaydin prosessori.MacBook Pro -malliston uudistamisen yhteydessä Apple myönsi vihdoin, että sen vanhemmissa Pro-kannettavissa on ollut ongelmia näppäimistömekanismin kanssa. Suurin purnaus on aiheutunut siitä, että näppäin ei joko reagoi painallukseen tai sitten painallus rekisteröityy kahteen kertaan. Apple kertoo tehneensä rakenteellisia muutoksia mekanismiin uusissa koneissa.Vanhempien butterfly-näppäimistöllä varustettujen Macien omistajat voivat korjauttaa näppäimistön uuteen mekanismiin ilmaiseksi Applen korjausohjelman alla