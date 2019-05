Menettääkö Huawei pääsyn myös Windowsiin?

Tämän viikon kuumin puheenaihe on Googlen ja Huawein välien katkeaminen Yhdysvaltojen kauppaministeriön asettamien kaupparajoitusten takia. Samalla monet puolijohdeyhtiöt joutuivat katkaisemaan kaupalliset suhteet maailman toiseksi suurimpaan matkapuhelinyhtiöön.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt Huawein muu elektroniikkaliiketoiminta. Huaweihan markkinoi esimerkiksi Windows-kannettavia, joiden myynnin voisi kuvitella olevan hankalaa, mikäli Microsoft joutuu tekemään samanlaisen johtopäätöksen kuin Google Androidin kanssa. Microsoft on jo itse asiassa poistanut MateBook X Pro -kannettavan omasta verkkokaupastaan Vielä on kuitenkin epäselvää, että jatkuuko MateBook X Pron Windows-tuki normaalisti, vai joutuuko Microsoft katkaisemaan sen. Lisäksi Huawei ja Microsoft tekevät yhteistyötä palvelin puolella: Yhtiöt markkinoivat Microsoft Azure -yhteensopivia Huawei-sertifioituja palvelimia. Intel ei voi toimittaa palvelimiin prosessoreita, joten niiden myynti saattaa tyssätä joka tapauksessa.Microsoft ei ole suostunut kommentoimaan lainkaan sen Huawei-suhteita.