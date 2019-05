Huawein puhelinten ja tietokoneiden valmistus saattaa pysähtyä kuin seinään - Broadcom, Intel ja Qualcomm lopettivat piirien toimitukset

Huawei sai iskun vasten kasvoja eilen, kun Intel, Qualcomm ja Broadcom ovat keskeyttäneet toimitukset yhtiölle. sai iskun vasten kasvoja eilen, kun Google poisti yhtiön Android-lisenssin . Nyt lunta on tullut tupaan myös toisella tavalla, kun yhdysvaltalaiset piirivalmistajat,jaovat keskeyttäneet toimitukset yhtiölle.

Vaikka Huaweilla onkin omaa piirituotantoa-yhtiönsä kautta joita se käyttää valtaosassa puhelinmalleistaan, on yhtiö muilla tavoin riippuvainen yhdysvaltalaisten piirivalmistajien tuotteista, Käytännössä päätös lakkauttaa piirien toimitukset Huaweille katkaisee yhtiön läppäreiden valmistuksen kuin seinään. Myös osassa puhelinmalleista Huawei käyttää yhdysvaltalaisten yhtiöiden piirejä.Kannettavissa tietokoneissa Huaweilla ei ole käytännössä lainkaan vaihtoehtoja, sillä yhtiöllä ei ole omaa x86-arkkitehtuuriin pohjautuvaa piirisarjaa. Myös monet muut Huawein tuotteet puhelinten ja tietokoneiden lisäksi nojaavat pitkälti kolmen suuren amerikkalaisyhtiön piireihin. Aiheesta uutisoi Bloomberg Huhujen mukaan Huawei on saanut päätöksestä ennakkovaroituksen ja on ehtinyt keräämään jonkin verran varastoa piirien osalta, mutta varastotkin loppuvat aikanaan, mikäli Yhdysvaltain Huaweita vastaan asettamat pakotteet jatkuvat.Päätös siirtää Huawei Yhdysvaltain "mustalle listalle" annettiin torstaina. Päätös liittyy Yhdysvaltain väitteeseen siitä, että Huawei vakoilee teknologiansa avulla länsimaita Kiinan laskuun.