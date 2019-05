Taittuvat näytöt ovat tulossa kannettaviin tietokoneisiinkin – Lenovo esitteli protoa

Tietokonemerkki Lenovo on esitellyt polleana taittuvalla näytöllä varustettua ThinkPad-kannettavaa, joka saattaa tulla markkinoille ensi vuoden aikana. Kiinni taitettavissa näytöissä ei ole välttämättä mitään ihmeellistä, koska kannettavista on löytynyt sellainen ties kuinka kauan. Lenovon laitteessa näyttö jatkuu kuitenkin "näppäimistöön" saakka.

Käytännössä Lenovon tietokone on 13,3 tuuman ja 4:3-kuvasuhteen tabletti, jossa on Samsungin Galaxy Foldin tapaan taittuva 2K OLED -näyttö, jolloin tablettia voidaan käyttää samalla tavalla kuin kannettavaa tietokonettakin. Halutessaan tietokonetta voi käyttää ikään kuin taitettuna kirjana, jolloin sillä voi lukea luontevasti pitempiä Word-dokumentteja, PDF-tiedostoja tai e-kirjoja.Koska Lenovon tavoitteet kyseisen tietokoneen suhteen liittyvät vuoteen 2020, ei kaikkea ole välttämättä lyöty lukkoon ja moni tekninen asia saattaa muuttua. Kaikkea ei siis haluta vielä tässä vaiheessa paljastaa. The Verge pääsi kuitenkin kokeilemaan laitetta, kuten alla olevasta videosta voidaan nähdä.