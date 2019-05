Superharvinaisuus Commodore 65 myynnissä - hinta jo lähes 20 000 euroa!

Lähes jokainen tietotekniikan historiaa tunteva vähintäänkin on kuullut tietokoneesta nimeltä Commodore 64, mutta harvempi on kuullut sen seuraajasta, Commodore 65:sta. Tietokone on äärimmäisen harvinainen prototyyppi, mutta nyt sellaisen saisi omakseen kun harvinaisuus on tullut myyntiin eBayssa.

Commodore 65 on aito 8-bittinen laite, jota alettiin kehittelemään kun 16-bittiset koneet olivat jo täysin valtavirtaa ja ainoastaan alkuperäinen kuusnepa jaksoi enää sinnitellä markkinoilla. Kuusnelosen myynnin sakkaaminen huolestutti Commodorea ja yhtiö alkoikin kehittelemään laitteelle yhteensopivaa seuraajaa.Lopputulos oli sisäisellaä 3,5 tuuman korppuasemalla varustettu Commodore 65. Laitteessa oli mm. 3,54 MHz taajuudella pyörinyt prosessori, grafiikkatilat jotka olivat lähestaso. Resoluutioina oli tarjolla seuraavat tilat:Laitteen muistimäärä oli ns. pakasta repäistynä 128 kilotavua, mutta muistia pystyi laajentamaan aina megatavuun asti. Commodore 65:ssa oli myös huomattavasti isoveljeään kehittyneempi BASIC-tulkki, mutta myös se tärkein, eli C=64 -tila, jossa alkuperäisen kuusnelosen pelit toimivat sellaisenaan. Samaa strategiaahan yhtiö käytti myös Commodore 128:n kanssa.Laitetta ehdittiin valmistaa prototyyppinä arviolta 50 - 200 kappaleen erä. Nämä prototyypit myytiin pesänhoitajan toimesta, kun Commodore asetettiin konkurssiin vuonna 1994 ja ne ovat sittemmin päätyneet keräilijöille ympäri maailmaa.Kyseinen konemalli tulee myyntiin aina aika ajoin netin myyntipalstoilla, viimeksi sellaisen bongasimme pari vuotta sitten . Tuolloinkin hinta pyöri tuhansissa, vaikka myynnistä olleesta mallista puuttuikin sen toiminnalle oleellinen grafiikkapiiri, joten ostaja säi käsiinsä käytännössä pelkän keräilykappaleen ilman mitään käyttöarvoa.Nyt kuitenkin on Ruotsista tullut myyntiin täysin toimiva, kaikilla piireillä varustettu Commodore 65, joka on pistetty myyntiin eBayssa. Ja hintahan onkin sitten sen mukainen:Todistaakseen tietokoneen toimivuuden, on myyjä lisännyt koneesta myös videon YouTubeen, jossa tietokoneen toimintaa esitellään:Eli jos tililtä sattuu löytymään pikkurahaa arviolta kahdenkymmenen tuhannen euron verran ja toiveissa on laajentaa omaa retrokoneiden kokoelmaa, kannattaa suunnata eBayhyn, kaupattava kohde löytyy täältä Huutokauppa sulkeutuu 18.5.2019.