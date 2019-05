Uusi prosessori pikkurahalla – Vanha Ryzen irtoaa nyt puoleen hintaan

Jos ajattelit päivittää pelikoneesi tulevaksi kesäksi ja hakusessa on rahapussia hellästi koetteleva, mutta kohtuullisen suorituskykyinen prosessori, niin nyt voi olla hyvä hetki tarttua tilaisuuteen: Dustin Home nimittäin myy AMD:n Zen-arkkitehtuuriin perustuvaa Ryzen 7 1700X -prosessoria vain 118 eurolla

Normaalisti AMD:n Ryzen 7 1700X:ää myydään vajaan satasen tai sitä korkeammalla hinnalla. Esimerkiksi Verkkokauppa.comissa prosessorin hinta on noin 206 euroa, mutta Jimm'sillä sen hinta on 249 euroa. Tarjouksessa olevan prosessorin mukana ei tule jäähdytintä, joten uuden kokoonpanon rakentajan pitää budjetoida vielä jäähdytin erikseen, mutta päivittäjälle prosessori voisi sopia. Ryzen 7 1700X käyttää AM4-kantaa ja kahdeksanytimisen prosessorin kellotaajuus on 3,4 gigahertsiä (Turbo: 3,8 GHz). Kerroinlukkoa ei ole, joten 14 nanometrin prosessilla valmistettu kivi" soveltuu kellottamiseen.