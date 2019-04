Pelikauppojen sodassa Epic lupaa rauhan, jos Steam taipuu

PC-pelaamisen maailmaa on kolistellut kahden jättiläisen sota viimeisen vuoden aikana. PC-pelaamisen de facto kauppapaikaksi vuosien aikana muodostunut Steam on saanut siipeensä, kun mm. Fortniten takana oleva Epic Games, avasi oman pelikauppaansa.

That's a loaded question! But Epic will stay the course. 30% store dominance is the #1 problem for PC developers, publishers, and everyone who relies on those businesses for their livelihood. We're determined to fix it and this is the one approach that will effect major change. -- Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 24. huhtikuuta 2019

If Steam committed to a permanent 88% revenue share for all developers and publishers without major strings attached, Epic would hastily organize a retreat from exclusives (while honoring our partner commitments) and consider putting our own games on Steam. -- Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 25. huhtikuuta 2019

Oman pelikaupan avaaminen ei ole iso juttu - kaikilla isoilla pelivalmistajilla on omansa - mutta Epic on avannut pelikauppansa myös kolmansien osapuolten kehittäjille, aivan kuten Steamkin. Epic Gamesin kaupan iso koukku kehittäjille on tulonjako: Steamin omistavaottaa jokaisesta myydystä pelistä itselleen 30 prosentin siivun - Epic taas nappaa itselleen ainoastaan 12 prosentin siivun. Ero on huikea, kun rahaa liikkuu paljon - miljoonan euron myynnistä Epicin kautta pelin kehittänyt yhtiö siis saa 880 000 euroa, Steamilla 180 000 euroa vähemmän.Epic on vastustanut aktiivisesti sovellus- ja pelikauppojen käytäntöä napata itselleen 30 prosentin siivu kaikesta myynnistä ja yhtiön megahitti Fortnite pitääkin mm. Androidilla ladata suoraan yhtiön omilta palvelimilta - sitä ei löydy lainkaan Googlen Play-kaupasta, juurikin 30 prosentin komission vuoksi.Jotta Epicin rimpuilua 30 prosentin siivua kohtaan ymmärtäisi paremmin, pitää muistaa lukujen koko: Fortnite oli maailman eniten - ikibä - yhdessä vuodessa tienannut peli. Se tuotti pelkästään vuoden 2018 aikana Epicille liikevaihtoa reilun kahden miljardin dollarin edestä. Eli jos yhtiö olisi maksanut tästä 30 prosentin siivut kaikille markkinapaikoille, olisivat Google,, Valve ja muut tienanneet pelkkinä myynnin osuuksina muhkeat 600 miljoonaa dollaria.Kahden rinnakkain elävän virtuaalisen pelikaupan yhteiselo ei sinänsä olisi ongelma, mutta PC-puolella Epic on suututtanut monet Steamin nimeen vannovat nappaamalla itselleen hurjan määrän yksinoikeuspelejä. Näin ollen ne käyttäjät, ketkä haluavat tukea Valven Steamia pelikauppojen taistossa, jäävät kokonaan ilman yksinoikeuspelejä.Nyt Epic Gamesin toimitusjohtaja Tim Sweeney on kertonut Twitterissä, että yhtiö on valmis luopumaan yksinoikeuksien haalimisesta kauppaansa,Steam tiputtaa kehittäjiltä perimänsä korvaukset nykyisestä 30 prosentista Epicin 12 prosentin tasolle, eikä vaadi mitään muita kohtuuttomia ehtoja muutoksen yhteyteen.Valve tuskin helpolla luopuu Steamin keräämistä 30 prosentin siivuista, onhan yhtiö rakentanut itselleen käytännössä lähes monopolin PC-pelikauppojen saralla. Tosin monopoliin uhkaa tulla säröjä, jos yhä useamman kehittäjät hyppäävätkin Epic Storen asiakkaiksi.