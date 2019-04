Intel julkisti 9. sukupolven Core-suorittimia

Intel on julkistanut uusia 9. sukupolven H-malliston mobiilisuorittimia.

Malliston paalupaikalla on Core i9-9980HK, jossa on kahdeksan suoritinta (Hyper-Threading-tuki), 16 megatavua L3-välimuistia ja peräti 4,9 gigahertsin maksimitaajuus (Turbo Boost, perustaajuus 2,4 GHz). Ylikellotuksessa suorittimesta irronnee hieman enemmänkin taajuuksia. Suorittimen H-versio on muutoin identtinen, mutta siinä ei ole ylikellotusmahdollisuutta ja Turbo Boost -taajuus jää 4,7 gigahertsiin. Molemmat läppäriprosessorit kellottuvat tarvittaessa vielä 100 megahertsiä lisää, mikäli kannettavan valmistaja niin haluaa.Intelin mukaan uudet suorittimet mhdollistavat parhaimmillaan 54 prosenttia nopeamman 4K-videoeditoinnon, kun uusia suorittimia verrataan kolme vuotta vanhaan järjestelmään.Uudet prosessorit on valmistettu kaikki Intelin 14 nanometrin prosessilla.