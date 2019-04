iPadista voi tehdä Macin rinnakkaisnäytön – MacOS:ään tulossa Windowsin Snap-toiminto

Sivuston mukaan Apple on lisäämässä macOS 10.15 -käyttöjärjestelmään laajennetun tuen ulkoisille näytöille. Ajatuksena käytännössä on se, että Mac-tietokoneella suoritettava sovellus voidaan siirtää näkymään ulkoiseen näyttölaitteeseen. Uutta on tarkalleen ottaen se, että ulkoisena näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi iPadiä. Tämän lisäksi ajatuksissa on lisätä Maciin Windowsista tuttu Snap-ominaisuus, jonka avulla ikkunan saa näkymään esimerkiksi puolikkaalla näytöllä raahaamalla ikkuna näytön reunaan.Vastaavaa ominaisuutta ovat tarjonneet jo aiemmin kolmannen osapuolen ohjelmistot, kuten Astro HQ tai Luna Display. Erityisesti luovan alan ammattilaiset ovat hyödyntäneet iPadin kosketusnäyttöä ja Apple Pencil -kynää Macillä avattujen tiedostojen muokkaamiseen.