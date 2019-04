Tietokoneiden myynti hidastuu – Lähestyvät iPhonen myyntimääriä

Tietokoneiden myynti on ollut mollivoittoisessa asennossa älypuhelimien voittokulun myötä. Yhä useamman kuluttajan kohdalla älypuhelin on korvannut tietokoneen päivittäisessä asioinnissa. Gartnerin ja IDC:n uusien tutkimustulosten mukaan tämän vuoden alussa noin 58,5 miljoonaa kappaletta.

Gartnerin näkemyksen mukaan tammi-maaliskuun aikana 58,5 miljoonaa kappaletta, joista reilut 13 miljoonaa oli Lenovo-merkkisiä ja vajaa 13 miljoonaa kappaletta oli HP:n. Markkinakolmosena on Dell 9,9 miljoonalla tietokoneella. Windows-tietokoneiden rintamaa rikkoo Apple alle neljän miljoonan Macin toimituksilla.IDC päätyy omassa tutkimuksessaan samankaltaiseen asetelmaan, mutta nostaa HP:n hiuksen hienosti markkinaykköseksi Lenovon ohi. IDC arvioi myös Acerin olleen Asuksen sijaan top 5:ssä.Toimitusmääriä tarkasteltaessa huomionarvoista on se, että Apple toimitti vuonna 2018 vastaavana ajankohtana iPhone-puhelimia yli 52 miljoonaa kappaletta. Applen älypuhelinbisnes on siis karkeasti arvioiden maailmanlaajuisen PC-markkinan kokoinen. Apple ei ole vielä julkaissut tämän vuoden alun osavuositulosta eikä sen raportteihin muutenkaan kuulu enää laitemäärien julkaisut. Voi siis olla, että iPhonien kappalemääräinen myynti on laskenut tämän vuoden alussa alle 50 miljoonan kappaleen.