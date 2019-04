Päivän diili: Kympillä SteelSeriesin pelihiiri - alennusta -80%!

SteelSeriesin pelihiiri, joka on huikeassa 80 prosentin alennuksessa. Hiiri irtoaa omaksi siis nyt Päivän tarjouspoimintana otetaan tällä kertaa esiinin pelihiiri, joka on huikeassa 80 prosentin alennuksessa. Hiiri irtoaa omaksi siis nyt alle kymmenellä eurolla

Kyseinen hiiri,on "kilpatason" optisella sensorilla varustettu pelihiiri, jossa on jopa 4000 DCPI.Hiiri sopii sekä oikea- että vasenkäitisille ja on USB-liitännällä varustettu. Hiirestä löytyy 3 ohjelmoitajaa näppäintä sekä vieritysrulla. Kaapelin pituus on 2 metriä.Tarjouksen löydät täältä: