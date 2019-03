Microsoft varoittaa – Windows 7:n tuki loppuu pian

Microsoft on julkaissut Windows 7:lle paikkauspäivityksen, joka sisältää pienimuotoisen varoitusilmoituksen käyttöjärjestelmän päivitystuen päättymisestä. Windows 7:n tuki päättyy 14. tammikuuta 2020.



Windows 7:n tuen päättyminen koskettaa huomattavaa osaa PC-käyttäjiä, sillä vuonna 2009 julkaistun Windows 7:n markkinaosuus on edelleen jopa 40 prosenttia. Näillä käyttäjillä on nyt 300 päivää aikaa keksiä tilalle päivittyvä käyttöjärjestelmä. Microsoft tarjosi Windows 7 -käyttäjille ilmaista päivitystä Windows 10:een, mutta tähän tarjoukseen eivät kaikki selvästikään tarttuneet.



Yrityskäyttäjät voivat ostaa Microsoftilta tietoturvapäivityksiä aina vuoteen 2023 saakka. Tuolloin päättyy myös Windows 8:n ohjelmistotuki.