Applelta tulee lisää julkistuksia – Nyt vuorossa uudet iMacit

Eilen esiteltyjen uusien iPadien jatkoksi Apple on paljastanut päivitetyt mallit iMac-tietokoneista. Komponentit päivitettiin niin 4K- kuin 5K-malleissakin, mutta iMac Pro jätettiin toistaiseksi koskemattomaksi. Edellisestä iMac-päivityksestä on kulunut noin kaksi vuotta aikaa.

iMacit ovat muotoilullisesti ja näyttöjensä osalta pysyneet samanlaisena, minkä takia Apple ei ilmeisesti kokenut tarvetta näyttävämmälle julkistukselle. Suorituskyvyllisesti päivitys vaikuttaa kuitenkin isolta, sillä Apple lupaa 21,5-tuumisen 4K-iMacin olevan parhaimmillan 60 prosenttia nopeampi kuin edeltäjänsä ja 27-tuumaiselle 5K-iMacille luvataan jopa 2,4-kertaista suorituskykyparannusta.21,5 tuuman malleissa käytetään 8. sukupolven Core-suorittimia, kun 27 tuuman malleissa on siirrytty uusimpiin 9. sukupolven Core-prosessoreihin. Molemmissa järjestelmissä käytetään AMD:n Radeon Pro Vega -grafiikkaohjaimia. Pienemmissä iMaceissa graafinen suorituskyky on parantunut 80 prosenttia ja 27-tuumaisissakin 50 prosenttia.Perusmalleissa käytetään edelleen perinteisiä kiintolevyjä, mutta tarjolla on myös SSD-muistilla varustettuja malleja.21,5-tuumaisen iMacin hinnat alkavat 1549 eurosta ja 27-tuumaisen mallin hinnat alkavat 2199 eurosta. Kallein mahdollinen iMac maksaa peräti 6239 euroa.