Apple paljasti uuden iPad Airin ja iPad minin – Tuli myyntiin Suomessa heti

Apple on esitellyt tänään uuden 10,5 tuuman iPad Airin sekä 7,9 tuuman iPad minin. Molemmat tuoteuutuudet tulivat myyntiin Suomessa tänään Apple.comin kautta.



Erityistä uutta iPad Airissa on tuki Apple Pencil -kynälle sekä uusimmista iPhoneista löytyvän A12 Bionic -järjestelmäpiirin käyttö tabletin voiman lähteenä. Tehokkaampaa tablettia tarvitseville Apple markkinoi A12X Bionicillä varustettuja iPad Pro -malleja. iPad Airistä puuttuu myös Pro-malleista löytyvä 120 hertsin ProMotion-näyttö, mutta TrueTone-värilämpötilasäätöä tabletti kuitenkin tukee. Air painaa 456 grammaa ja on 6,1 millimetriä paksu.



iPad minissä on myös A12 Bionic -järjestelmäpiiri ja tukee niin ikään Apple Penciliä. iPad mini tulee saataville 64 ja 256 gigatavun malleina sekä kolmessa värissä: hopea, harmaa ja kulta.



Apple on hinnoitellut (alkaen) iPad minin 469 euroon ja iPad Airin 579 euroon.