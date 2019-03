Windows 10:een uusi toiminto – Poistaa asennetut päivitykset ongelmatilanteissa

Järjestelmätason ohjelmistopäivityksissä on aina se vaara, että jokin menee pieleen ja mikään ei silloin tahdo toimia. Virheitä tulee ankarasta testaamisesta huolimatta, sillä käytössä on hyvin monenlaisia laitteistoisto- ja ohjelmistokombinaatioita. Microsoft on kuitenkin tuomassa tarjolle uuden oljenkorren, johon voi tarttua kaiken mennessä pieleen.

Uudessa Windows 10:ssä on nimittäin mahdollista poistaa viimeisin ohjelmistopäivitys, jolloin oletettavasti ongelmia aiheuttanut bugi poistuu. Toiminto on kuitenkin saatavilla vain tilanteissa, joissa tietokone ei enää suostu käynnistymään. Lisäksi käyttäjän on pitänyt kokeilla muut palautus- ja korjausvaihtoehdot.Toiminto toimii automaattisesti ja se kykenee poistamaan ajureita, hotfix-päivityksiä, tiedostojärjestelmäpäivitykset ja service pack -päivityspaketit. Poistettua päivitystä ei pysty asentamaan uudelleen järjestelmään 30 vuorokauteen.