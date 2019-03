Google heittää pyyheen kehään – Pyysi laitekehittäjiä hakemaan uusia tehtäviä

Google näyttäisi käynnistäneen kevätsiivouksen yhtiön sisällä. Siivoustalkoot iskevät laitekehitysyksikköön, jossa useita työntekijöitä on pyydetty näyttäisi käynnistäneen kevätsiivouksen yhtiön sisällä. Siivoustalkoot iskevät laitekehitysyksikköön, jossa useita työntekijöitä on pyydetty hakemaan uusia töitä yhtiön sisällä

Create-yksikön vastuulla on ollut esimerkiksi Googlen Pixelbook-kannettavan ja Pixel Slate -tabletin kehitystyö, mutta näiden lisäksi yksikkö on ollut vastuussa muiden-tuotteiden kehityksestä. Kymmenille työntekijöille lähetetyn viestin epäillään tarkoittavan käytännössä sitä, että Google vetäytyy hiljalleen monista laiteprojekteista. Kehitteillä oli useita tuotteita, mutta niitä ei pystytä viemään loppuun asti pienemmällä porukalla.Vaikuttaa siis siltä, että iPadille ei ole kehitteillä haastajaa ainakaan Googlen sisällä. Googlen tarkoituksena on ollut luoda laitekehityksestä todellinen bisnes, mutta se ei ole aivan saavuttanut toivottua volyymiä. Pixel-puhelimien tulevaisuuteen muutoksilla tuskin on ainakaan välittömiä vaikutuksia.