Microsoft kehittää haastajaa Chrome OS:lle – Luvassa kaksinäyttöisiä laitteita

Microsoft kehittää uutta karsittua Windows-käyttöjärjestelmää, jota käytettäisiin pääasiallisesti kaksinäyttöisiin laitteisiin ja Chromebookin kaltaisiin kannettaviin tietokoneisiin. Asiasta kehittää uutta karsittua-käyttöjärjestelmää, jota käytettäisiin pääasiallisesti kaksinäyttöisiin laitteisiin ja Chromebookin kaltaisiin kannettaviin tietokoneisiin. Asiasta uutisoi The Verge

The Vergen mukaan ensimmäinen Windows Lite -pohjainen laite voisi tulla markkinoille jo tämän vuoden aikana. Tarkempi julkaisuaikataulu riippuu kuitenkin muista kuin Microsoftista itsestään, käytännössä piiri- ja PC-valmistajista. Microsoftin ensisijainen tavoite on luoda Windows Liten pohjalta täysin uusi kaksinäyttöisten laitteiden kategoria, joka ottaisi toiminnallisesti mallia Microsoftin Courier-konseptista.Windows Liteä on pohjustettu rakentamalla koko Windowsista modulaarisempaan suuntaan. Modulaarisuus ilmentyy käytännössä Windows Core OS:nä, jota käytetään esimerkiksi toisen sukupolven HoloLensin ja Surface Hub 2X:n pohjana. Liten käyttöliittymä muistuttaa paljon Windows 10:tä, mutta sitä on pyritty yksinkertaistamaan reippaalla otteella. Käyttöliittymä voi kuitenkin muuttua vielä ennen kuin käyttöjärjestelmä on julkaisukunnossa.