USB 3.2 ilmestyy tänä vuonna – Tuplaa taas nopeuden

USB-tiedonsiirtoteknologia kehittävän USB-IF:n mukaan tänä vuonna on tulossa markkinoille uusi standardi, USB 3.2. Se paljastettiin alun perin jo vuonna 2017, mutta nyt sen tarkemmat spesifikaatiot on saatu valmiiksi ja yritykset kautta maailman voivat alkaa tuoda markkinoille standardiin perustuvia laitteita.



Hätäisille tiedostojen siirtäjille USB 3.2 tuo mukanaan suuren helpotuksen, sillä se kaksinkertaistaa tiedonsiirtonopeuden verrattuna edelliseen USB 3.1:een. USB 3.2 -väylää pitkin voidaan siis siirtää 20 gigabitin edestä tiedostoja sekunnissa. Tähän nopeuteen on päästy yhdistämällä kaksi tiedonsiirtoväylää, jotka voivat välittää tietoa samanaikaisesti. Väylää kohden nopeus on siis 10 gigabittiä sekunnissa.



Teknisen toteutuksen takia USB 3.2:n virallinen nimi on USB 3.2 Gen 2x2.



USB-IF:n nimeämiskäytännössä kannattaa olla tarkkana, sillä uuden standardin myötä vanhojenkin spesifikaatioiden nimet muuttuvat. Ennen alun perin USB 3.0:na tunnettu tekniikka on nykyisin USB 3.2 Gen 1 ja alun perin USB 3.1:ksi kutsuttu tekniikka on USB 3.2 Gen 2. Kannattaa siis olla tarkkana kun olet kaupassa ostamassa USB 3.2 -väylää tukevaa laitetta.