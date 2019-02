Päivän diili: Yksi suosituimmista pelihiiristä tekee paluun, nyt tarjouksessa alle 40e!

Logitechin pelihiiri Logitech G MX518 on yksi legendaarisimmista ja rakastetuimmista pelihiiristä. Ensimmäinen versio hiirestä julkaistiin jo vuonna 2008 ja se on nauttinut siitä lähtien "hyvän ja edullisen" harvinaista yhdistelmämainetta.

Nyt tuote on kokenut kasvojenkohotuksen ja palaa takaisin kauppoihin kevyesti uudistettuna. Ulkomuoto on pysynyt käytännössä samana kuin aiemminkin, mutta sisuskaluissa optinen sensori on vaihtunut Logitechin uuteen Hero 16K-anturiin.Hiirtä on myyty ennakkotilaushintaan monissa verkkokaupoissa 59,99 euron hintaan, mutta nyt ennakkotilaushinnoissa on ainakin hetkellinen, varsin muhkea tarjous: halvimmillaan MS518 lähtee ennakkotilattuna nyt hintaan 39,90e Jos mainio pelihiiri kiinnostaa, tarjous löytyy täältä:Kuten tavallista, emme tiedä jälleenmyyjän varastosaldoja, joten kannattaa kiirehtiä kun tuotetta vielä tähän hintaan saa!