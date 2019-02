Tälläinen on Huawein uusin lippulaivakannettava

Huawei esitteli ohuen ja huipputehokkaan MateBook X Pro -tietokoneen ensimmäistä kertaa MWC 2018 -messujen kynnyksellä.



Edeltäjänsä tapaan, uusi MateBook X Pro tuo kuluttajien saataville linjakkaan ja kevyen, mutta entistäkin suorituskykyisemmän kannettavan tietokoneen, jossa yhdistyvät kaikki lippulaivamallin ominaisuudet: tyylikäs design, älykäs teknologia ja kaikkiin käyttötarkoituksiin soveltuvat yhteydet.



Unibody-rakenteisen Huawei MateBook X Pro:n runko on metallia, jonka sileä pinta on viimeistelty hiekkapuhaltamalla. Mystic Silver- ja Space Gray -väreissä saatavilla olevassa lippulaivamallissa on 13,9" 3K Ultra FullView -näyttö ja 91 % näyttö-runko-suhde. Tietokone tukee lisäksi kymmenen pisteen kosketusnäyttöteknologiaa ja maailman ensimmäistä Finger Gestures -kuvakaappaustoimintoa, joka tuo käyttäjille uuden, entistä intuitiivisemman käyttöliittymän.



Huawei MateBook X Pro on varustettu tehokkaalla kahdeksannen sukupolven Intel Core i7 8565 -prosessorilla ja NVIDIA GeForce MX250 -näytönohjaimella, jossa on 2 Gb GDDR5-muistia. Wi-Fi-yhteyden lisäksi tietokoneessa on Bluetooth 5.0- ja Thunderbolt 3 -portit. Tietokoneen Dolby Atmos -audiojärjestelmä luo laadukkaan äänimaailman.

Huawei on lisäksi innovoinut huippunopean ja kätevän tiedostonsiirtotoiminnon älypuhelimen ja kannettavan tietokoneen välille. Huawei MateBook X Pro tukee Huawei Share 3.0 OneHop -ominaisuutta, joka tekee Windows-tietokoneiden ja Android-älypuhelimien välisestä tiedonsiirrosta entistä helpompaa. Huawei Share 3.0 mahdollistaa esimerkiksi kuvien, videoiden, tekstin ja presentaatioiden kaksisuuntaisen siirron entistä nopeammin. Myös näytön tallennus on helpompaa kuin aiemmin – ruutukaappaus jaetaan automaattisesti tietokoneelle ravistamalla puhelinta ja valitsemalla "PC Huawei Share" -toiminto tietokoneella. Käytössä on myös synkronoitu leikepöydän jakamisominaisuus, joka mahdollistaa kopioidun sisällön jakamisen lähellä olevalle laitteelle.