Intel pitää mahdollisena – Apple voi siirtyä Maceissa omiin prosessoreihin jo ensi vuonna

Intelin sisällä ounastellaan Applen siirtyvän ainakin tietyissä Mac-tietokonemalleissa itse suunniteltuihin ARM-prosessoreihin ensi vuonna, Puolijohdejättisisällä ounastellaansiirtyvän ainakin tietyissä-tietokonemalleissa itse suunniteltuihin-prosessoreihin ensi vuonna, kertoo verkkojulkaisu Axios . Muutosta on ounasteltu jo vuosien ajan.

Axios ei kuitenkan täsmennä mihin Intelin sisäiset arviot perustuvat. Bloomberg on pidemmän aikaan uutisoinut Applen aikeista siirtyä omiin ARM-pohjaisiin prosessoreihin vuonna 2020. On siis mahdollista, että Intelin arviot perustuvat Bloombergin uutisointiin. Toisaalta Intelin sisällä ei ole nähty ilmeisesti merkkejä, jotka olisivat vahvasti ristiriidassa Bloombergin uutisten kanssa.Aikataulua tukee myös Applen suunnitelmat mahdollistaa iPad- ja iPhone-sovellusten porttaus Mac-tietokoneille. Tänä vuonna Apple aikoo julkaista työkalut iPad-Mac-siirtymiin ja ensi vuonna iPhone-sovelluksia voisi julkaista Macille. Tulevaisuudessa sovelluskehittäjät voisivat siis luoda ohjelmia, jotka toimisivat niin Macillä, iPadillä kuin iPhonellakin.Intelin kannalta Applen suunnitelmat ovat ikäviä, koska niiden takia puolijohdejätti on menettämässä tärkeän ja pitkäaikaisen asiakkaan. Taloudellisesti Apple ei ole kuitenkaan ollut välttämättä niin suuri asiakas, että sen kaikkoaminen vaikuttaisi olennaisesti Intelin tulokseen.