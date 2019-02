Applelta tulossa uusia Pro-tason Macejä – Palaa myös näyttöbisnekseen

Kuon mukaan Apple olisi vihdoin päivittämässä MacBook Pro -mallistonsa – edellisestä isommasta päivityksestä on kulunut yli kaksi vuotta. Suurin yllätys tämän vuoden MacBook Pro -kannettavissa on se, että markkinoille on tulossa 16- tai 16,5-tuumaisella näytöllä varustettu malli. Apple lopetti 17-tuumaisen mallin MacBook Pron myynnin vuonna 2012.Mitä suurimmalla todennäköisyydellä 16-tuumainen MacBook Pro ei ole fyysisesti niin suuri kuin mitä luvuista voi päätellä. Viime vuoden aikana kannettavissa tietokoneissa yleistyi erittäin ohuet kehykset, jotka pienentävät kannettavan fyysistä kokoa. Apple lienee siirtymässä tällaiseen muotoiluun tänä vuonna.Ammattikäyttäjille on tulossa muutakin mielenkiintoista, sillä Kuo arvelee Mac Pron päivittyvän tänä vuonna. Apple on luvannut tietokoneen sisältävän uuden muotoilun, joka mahdollistaa komponenttien päivittämisen. Kuon mukaan Applelta on tulossa lisäksi 31,6-tuumainen 6K-näyttö. Applen uskottiin jättäytyneen näyttöbisneksen ulkopuolelle vuonna 2016, kun se markkinoi aktiivisesti LG:n UltraFine 5K -näyttöä.