Samsung esitteli äärimmäisen ohuen ja kevyen tabletin

Tablet-huuma on jo ehtinyt laantua, joten esimerkiksi Samsungilta ei enää kuulla uusista tableteista jatkuvalla syötöllä. Uusien Galaxy S10 -puhelimien lanseerauksen alla yhtiö on kuitenkin rohkaistunut esittelemään Galaxy Tab S5e -tabletin, joka yhtiön mukaan on sen 10,5-tuumaisen tablet-malliston kevyin ja ohuin.



Tab S5e on rakennettu multimediakäyttöön. Tabletista löytyy 10,5 tuuman ja 16:10-kuvasuhteen AMOLED-näyttö (2560x1600 pikseliä), jota ympäröivien ohuiden reunojen ansiosta laitteen niin sanottu screen-to-body-suhde on jopa 81,8 prosenttia. Laitetta ympäröi myös neljä AKG-kalibroitua ja 3D-äänentoistoon (Dolby Atmos) kykenevää kaiutinta. Täyteen ladatusta akusta luvataan löytyvän virtaan 14,5 tunnin käyttöön, joten sillä voi katsella TV-sarjoja pidemmälläkin reissulla.



Katselukokemukseen on panostettu fyysisten mittojenkin osalta. Metallikuorinen tabletti on vain 5,5 millimetriä paksu ja painaa 400 grammaa, joten laitteen pitäminen käsissä ei käy työstä.



Suorituskyvyn osalta Tab S5e ei välttämättä erityisen häikäisevä, sillä siinä käytetään Snapdragon 670 -järjestelmäpiiriä. Käyttömuistia on neljä gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua (microSD-paikka). Myyntiin tulee myös kuuden gigatavun käyttömuistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla varustettu variantti. Tabletissa on 8 megapikselin etukamera ja 13 megapikselin takakamera.

Samsung Galaxy Tab S5e saapuu myyntiin huhtikuun lopussa kolmessa värissä: hopea, musta ja kulta. Suositushinta Suomessa on 449 € Wi-Fi-versiosta ja 499 € 4G-versiosta.