Ensituntuma: Surface Pro 6

Microsoftin uusi Surface Pro 6 tuli tänään myyntiin Suomessa.

Surface Pro 6 on 12,3 tuuman näytöllä varustettu tablettikannettava. Surface Pro 6 sisältää Intelin 8. sukupolven neliydinprosessorin. Akun luvataan olevan yhtä tehokas kuin edeltäjässä. Sen luvataan kestävän 13,5 tuntia tehokastakin käyttöä. Mitoiltaan laite on 292 mm x 201 mm x 8,5 mm. Laitteen käyttöjärjestelmänä kuluttajalaitteissa on Windows 10 Home. Surface Pro 6:n kuluttajahinnat alkavat 1079 eurosta. Tallenustila vaihtoehdot ovat 128Gt, 256Gt, 512Gt sekä 1Tt. Kaikki tallennustilavaihtoehdot ovat SSD-muisteja.Hardware.fi sai käsiinsä uuden Surfacen ja ensituntuman perusteella Microsoftin uusin laite vakuuttaa jälleen käyttäjänsä, mutta käyttötarkoitus ja kohderyhmä herättää edelleen kysymyksiä.Käsissä uusi Surface on tyylikäs. Testilaite on väriltään mattamusta, eikä parin päivän käytön aikana ole kerännyt kanteensa sormenjälkiä.Liittimet laitteessa ovat samat kuin edellisestä mallissa eli yksi USB 3.0, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, microSDXC-korttipaikka, Mini Displayport sekä Surface Type Coverille tarkoitettu portti sekä lataamiseen Surface Connect -portti. Liitännät ovat samoilla paikoilla, kuin edellisessä mallissa, jolla Microsoft on ajatellut yrityskäyttäjiä, jotka käyttävät laitetta esimerkiksi stabiilina näyttönä.Lataukseen käytettävässä Surface Connectissa on paljon samaa kuin Applen hylkäämässä Magsafessa. Se kiinnittyy laitteeseen magneettisesti ja irtoaa helposti, jos kompuroi johtoihin tai unohtaa irroittaa sen laitetta siirtäessä, jolloin vahinkoa ei pääse tapahtumaan.Laitteeseen myytävä näppäimistö/suojakansi on lähes pakkohankinta, jotta Surfacesta saa kaiken hyödyn irti.Kattavampi katsaus Surface Pro 6:een tulossa vielä myöhemmin. Stay tuned!