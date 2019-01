Nyt irtoaa tulostin törkeän edullisesti!

Oman kotitoimiston sydän on tietysti tietokone, mutta ainakin yrittäjillä ja miksei opiskelijoilla tai tavallisilla kuluttajillakin on myös tarvetta tulostimelle. Paperittomuuteen kun ei vielä aina ole mahdollista, vaikka kiitettävästi julkishallinto onkin siirtynyt digitaalisiin formaatteihin.

Tulostimeen ei kuitenkaan viitsisi investoida mitenkään kauhean paljon, kun käyttöä sille ei kuitenkaan ole paljoa ja tulevaisuudessa ehkä nykyistäkin vähemmän. Isoja seteleitä tulostimeen ei onneksi tarvitse sijoittaa, sillä parhaillaan Gigantti myy Epson Expression Home XP-255:tä mukavaan 29 euron hintaan . Muualla saman tulostimen hinta on jopa kaksinkertainen, joten tarjous on varsin houkutteleva. Epson Expression Home XP-255:ssä on tulostimen lisäksi skanneri, joten dokumenttien muuntaminen sähköpostitettavaan muotoon onnistuu näppärästi. Suurta vahinkoa ei ainakaan pääse syntymään. Tosin tämän hintaluokan tulostimessa mustepatruunat ovat äkkiä kalliimpia kuin itse tulostin. Tulostimella saa pihalle niin mustavalkoisia kuin värillisiäkin dokumentteja. Wi-Fin ansiosta voit tulostella täysin langattomasti Epsonilla.Tarjous on voimassa 3. helmikuuta asti.