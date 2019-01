Päivän diili: 27 tuumainen kaareva pelinäyttö Samsungilta, 221 eurolla

Kaarevat näytöt ovat yleistyneet vauhdilla kotienkin työpöydillä, samoin entistä suuremmat näytöt. Mutta hintaa molemmista ominaisuuksista saa edelleen pistää tiskiin varsin reippaasti. Siksipä nostammekin päivän diilinä esiin silmiimme sattuneen tarjouksen, jossa Samsungin 27 tuumaista kaarevaa näyttöä saa 221 eurolla

Kyseinen näyttö., on ollut myynnissä aiemmin noin 330 eurolla, joten tarjousta on nyt muhkeat 33 prosenttia. Näytön resoluutio on 2560x1440ja näyttöteknologiana VA LED. Virkistystaajuus on 144Hz, kirkkaus 300cd/m2 ja vasteaika4ms.Tarjous löytyy täältä:Kuten tavallista, emme tiedä lainkaan jälleenmyyjän varastosaldoa, joten kannattaa pitää kiirettä mikäli tarjous kiinnostaa.