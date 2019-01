Intel paljasti Nervana-tekoälyprosessorin

Inteliltä saatiin CES-messujen aikaan muutamia kiinnostavia uutisia, yhtiö esimerkiksi esitteli uuden Nervana-nimisen neuroverkkoprosessorin . Laskentapiiri on suunniteltu erityisesti interferenssipohjaiseen tekoälylaskentaan.

Nervana on näytönohjainta muistuttava laskentapiiri, josta löytyy tekoälylaskentaan tarkoitetun prosessorin lisäksi Ice Lake -suoritinytimiä, joiden vastuulla on yleisluontoisemmat laskentatehtävät. Piiri valmistetaan 10 nanometrin prosessilla. Piiri poikkeaa muista laskentapiireistä siinä, että siinä ei ole lainkaan välimuistihierarkiaa. Muistiohjaus on toteutettu täysin ohjelmistollisesti.Intel markkinoi Nervanaa erityisesti kuvantunnistusta vaativiin tehtäviin.Viimeisen neljän vuoden aikana Intel on investoinut runsaasti tekoälylaskentaan, joka on tähän mennessä hoidettu grafiikkaohjaimilla. Nvidia on ollut tekoälylaskennan kasvun suurimpia voittajia. Intel on ostanut viime vuosina muun muassa Movidiuksen, Nervanan, Alteran sekä Vertex.ai:n.