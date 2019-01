Nvidia nauraa AMD:lle – Uuden ohjaimen suorituskyky on surkea

Radeon VII on suunniteltu haastamaan Nvidian viime syksynä esittelemä GeForce RTX 2080. Huangin mielestä AMD ei tule onnistumaan tässä, vaan RTX 2080 tulee murskaamaan täysin Radeon VII:n. AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su ei lähde sanasotaan Huangin kanssa, vaan hänestä Nvidian toimitusjohtaja on vetäissyt nopeita johtopäätöksiä sellaisesta tuotteesta, jota hän ei ole vielä edes nähnyt kunnolla.Su ei näe myöskään erityistä syytä kiirehtiä säteenjäljitysteknologian kanssa. AMD satsaa teknologiaan, mutta ekosysteemi kokonaisuudessaan on vielä sen verran alkutekijöissä, että hän ei usko kaupalliseen menestykseen vielä. AMD:sta poiketen Nvidia yrittää kaupallistaa säteenjäljitystä uusilla RTX-ohjaimilla.