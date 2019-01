AMD haastaa Nvidian – Esitteli Radeon VII:n

CES-messuihin osaa ottanut AMD on nyt valmis haastamaan Nvidian näytönohjainten terävimmässä kärjessä. Yhtiö esitteli messuilla uutta Radeon VII -ohjainta, joka nostaa suorituskykyä parhaimmillaan 62 prosenttia verrattuna yhtiön edelliseen huippunäytönohjaimeen.



Yleisesti ottaen Radeon VII:n grafiikkaprosessorin toisen sukupolven Vega-mikroarkkitehtuuri on noin 25 prosenttia suorituskykyisempi kuin ensimmäisen sukupolven Vega. Edellä mainittuun 62 prosentin suorituskykyparannukseen päästään OpenCL-pohjaisissa tehtävissä. Parempaa suorituskyky sopii odottaa niin sisällöntuotannollisissa ohjelmissa kuin vaativissa peleissäkin.



Radeon VII:n grafiikkaprosessori valmistetaan uudella 7 nanometrin prosessilla. Se sisältää 60 laskentayksikköä ja 3840 stream-prosessoria (1,8 GHz). HBM2-muistia on tarjolla 16 gigatavua ja muistiväylä pystyy siirtämään parhaimmillaan teratavun edestä dataa sekunnissa.



Nvidian kilpailuvaltteihin voidaan lukea kuitenkin edelleen säteenjäljitystuki. AMD:n ohjaimista sitä ei löydy, mutta yhtiö kertoo satsaavansa teknologiaan.

Radeon VII tulee myyntiin 7. helmikuuta. Hintaa sillä on 699 dollaria.