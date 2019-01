Applelta uusi dokumentti, joka selvittää iPadin bendgatea

Ennen joulua Applen viimeisimmästä iPadistä paljastui ongelma, joka ilmeisesti yllätti yhtiönkin. Kuluttajat valittelivat taipuneista iPad Pro -laitteista, joka olivat käyriä jo suoraan paketista.

Yhtiön viralliset selitykset olivat hieman hukassa ja vaikka mediassa pomo-osasto kommentoi , niin myös virallista lausuntoa lupailtiin. Lopulta koko tilanteesta kehittyi melkoinen pannukakku, sillä vaikutti siltä kuin kyseessä olisi jälleen antennagaten kaltainen huolimaton viestintä.Antennagatessa Apple tunnetusti väitti, että kuluttajat pitävät puhelinta kädessään väärin kun kuuluvuuspalkit katoavat. Tällä kertaa Apple ei sentään syyttänyt kuluttajia, vaan totesi ainoastaan, että kyseessä on normaali vääntyminen tehtaalla, joka kuuluu tuotantoprosessiin.Applen mukaan virhemarginaali oli pienempi kuin aiemmissa laitteissa ja siten siihen ei tarjota esimerkiksi vaihto-oikeutta. Palautus tietysti onnistuu normaalien palautusoikeuksien puitteissa.Nyt pari viikkoa myöhemmin Apple on julkaissut lisää dokumentaatiota sivustollaan. Siinä tarkennetaan aiemmin annettua tietoa, mutta ei varsinaisesti kerrota mitään uutta.Dokumentin mukaan virhemarginaali on 400 mikrometriä eli n. neljän paperiarkin paksuinen. Yhtiön mukaan käyryyden näkee vain tietyistä kulmista ja se johtuu laitteen uudesta designista, jolla viitataan todennäköisesti slate-tyyliseen tasaiseen ja ohueen muotoiluun.Lisäksi dokumentissa huomautetaan, että käyryyden ei pitäisi muuttua käytön myötä ja se ei vaikuta laitteen toimintaan.Applen dokumentti aiheesta löytyy täältä