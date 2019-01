Nvidia esitteli RTX 2060:n – Säteenjäljitystä järkevään hintaan

CES-messuilta on tulossa läjäpäin elektroniikkauutisia ja tuotelanseerauksia. Pään avasi grafiikkayhtiö Nvidia, joka esitteli uuden säteenjäljitystä tukevan ja desktop-pelikoneisiin. tarkoitetun GeForce RTX 2060 -grafiikkaohjaimen.



Grafiikkaohjain tulee myyntiin tammikuun 15. päivänä eli reilun viikon kuluttua. Hintaa sillä on Yhdysvalloissa 349 dollaria. Nvidia lupaa RTX 2060:n olevan peräti 60 prosenttia nopeampi kuin GeForce GTX 1060, minkä lisäksi grafiikatkin ovat näyttävämpiä säteenjäljitystä tukevissa peleissä. Tietyissä laskentatehtävissä suorituskyky voi olla jopa kaksinkertainen.



GeForce RTX 2060 sisältää kuusi gigatavua GDDR6-muistia ja 240 Tensor-ydintä. Ohjain tukee uutta syväoppimista hyödyntävää Deep Learning Super Sampling -teknologiaa, joka luo uusia ruutuja muiden ruutujen grafiikoiden pohjalta. DLSS-tuki on tulossa myöhemmin ainakin Battlefield V -peliin.