Audi valitsi Samsungin Exynosin tuleviin autoihinsa

Samsungin piiribisnes levittäytyy uusille aluevesille CES-messujen alla esitellyn Exynos Auto V9 -järjestelmäpiirin voimin. Kuten piirin nimestä voidaan päätellä, on se suunnattu autoteollisuuden tarpeisiin. Ensimmäinen asiakaskin on jo löytynyt, sillä Audi aikoo käyttää Exynos Auto V9:ää päivitetyssä infotainment-yksikössä.



Markkinoille saapumista saadaan kuitenkin odottaa vielä tovi, sillä Audin uusi järjestelmä tulee vuoden 2021 autoihin. Vaikka Exynos Auto V9:n onkin tällä hetkellä huipputeknologiaa nyt, niin parin vuoden päästä se on jo monilta osin hieman vanhentunut. Piiri valmistetaan 8 nanometrin tuotantotekniikalla ja siihen kuuluu kahdeksan Cortex-A76 -prosessoriydintä.



Grafiikkaprosessori on niin ikään ARM:n käsialaa, Mali G76. Pakettiin kuuluu myös HiFi 4 -audioprosessori ja tekoälytehtävien laskuun tarkoitettu neuroprosessori.



Esitelty piiri vastaa siis autojen viihdejärjestelmistä, eikä osallistu näin ollen esimerkiksi automaattisen ajamisen mahdollistaviin järjestelmiin. Samsungin insinöörit kehittävät kuitenkin itsestään ajaviin autoihinkin piirejä, joten saa nähdä kuinka vakavaksi Audin ja Samsungin yhteistyö syvenee.