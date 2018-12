Apple uskottelee: Vääntynyt iPad on tarkemmin tuotettu kuin edeltäjä

Apple uuden iPad Pro -mallin ostajat ovat olleet verkossa varsin tyytymättömiä laitteen laatuun, sillä osa laitteista on ollut vääntyneitä suoraan paketista.

Kyseisen laitteen profiili on erittäin ohut ja tasainen, joka tietysti tuo esiin pienimmätkin virheet. Applen mukaan pieni vääntyminen voikin olla mahdollista ja valitettavasti sitä ei korvata takuussa.Tämä on tietysti suututtanut entisestään vääntyneiden laitteiden omistajia.Applen Dan Riccio on koittanut selittää asiaa 9to5Macin lukijalle kertomalla, että tuotantoprosessi on jopa entistä iPad Pro -mallia tarkempi ja niinpä tuotantovirheet ovat pienempiä.Virhemarginaali on Apple-pomon mukaan 400 mikrometriä eli alle puoli millimetriä, joka vaikuttaa pienemmältä määrältä kuin verkkoon julkaistuissa kuvissa.Applen mukaan käyryyden ei pitäisi kasvaa normaalissa käytössä eikä.Yhtiö aikoo julkaista virallisen lausunnon pian.