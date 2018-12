Intel esitteli Sunny Coven – Tiedostopakkaus tehostuu jopa 75 prosentilla

Inteliltä ollaan saatu nähdä vuosi toisensa perään melko vaatimattomia päivityksiä suoritinarkkitehtuuriin, mutta ensi vuonna puolijohdejätti skarppaa vihdoin tälläkin osa-alueella. Luvassa on nimittäin uuteen ollaan saatu nähdä vuosi toisensa perään melko vaatimattomia päivityksiä suoritinarkkitehtuuriin, mutta ensi vuonna puolijohdejätti skarppaa vihdoin tälläkin osa-alueella. Luvassa on nimittäin uuteen Sunny Cove -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit , jotka on määrä valmistaa 10 nanometrin prosessilla.

Sunny Cove -arkkitehtuuriin perustuvat parannukset näkyvät erityisesti tiedostojen pakkaamiseen sekä kryptografiaan liittyvissä tehtävissä. Tiedostojen pakkaaminen pienempään kokoon ja niiden salaaminen onnistuu jopa 75 prosenttia suorituskykyisemmin kuin edellisen sukupolven prosessoreilta.Mikroarkkitehtuuri on teknisesti läheistä sukua Skylakelle, mutta osa muutoksista on kuitenkin tehostanut käskyjen suorittamista rinnakkain – ja vieläpä pienemmillä viiveajoilla. Intel on myös suurentanut prosessoreiden L1-välimuistin kokoa.Arkkitehtuuriin perustuvia suorittimia Intel ei vielä esitellyt, vaan tällä haavaa on tyytyminen arkkitehtuurin kuvailuun. Intelin roadmapistä löytyy seuraavilta vuoisilta Willow Cove- ja Golden Cove -arkkitehtuurit.