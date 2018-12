Qualcomm satsaa Windows läppäreihin – Haastaa Intelin Snapdragon 8cx:llä

Applen on odotettu jo vuosien ajan korvaavan Intelin prosessorit Maceissa yhtiön itse kehittämiin ARM-pohjaisiin suorittimiin. Windows-puolella tätä on yritetty jo Windows RT:n ajoista lähtien, mutta Microsoft ja Qualcomm tuntuvat olevan tällä hetkellä tosissaan asian kanssa. Qualcomm nimittäin on esitellyt ultrabookeihin tarkoitetun Snapdragon 8cx -prosessorin

"Tehokäyttöön" tarkoitettu Snapdragon 8cx -suoritin on valmistettu 7 nanometrin tekniikalla ja lämmöntuoton osalta sen TDP-arvo on 7 wattia. Qualcomm kehuukin sen prosessorin vastaavan suorituskyvyn osalta Intelin 15 wattisia Core U -malleja. Pitää kuitenkin huomioida, että piirit on tuotettu erilaisella tuotantotekniikalla, joten Qualcommin arkkitehtuurillista etua on mahdotonta arvioida.Snapdragon 8cx tukee käyttömuistia 16 gigatavuun saakka ja tallennusmuistin osalta se tukee NVMe:tä. Piiriissä on sisäänrakennettu X24-modeemi, joten läppäreihin on mahdollista saada matkapuhelinverkkoyhteys.