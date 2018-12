Windows 10 Lite hylkää historian – Haastaa Chromebookit

Googlen Chrome OS:ään perustuvat tietokoneet ovat onnistuneet nappaamaan osuuden kaikkein halvimmista tietokoneista, mikä ei ole tietenkään ollut oikein Microsoftin mieleen. Microsoft on kampanjoinut aktiivisesti Chromebookeja vastaan, mutta :ään perustuvat tietokoneet ovat onnistuneet nappaamaan osuuden kaikkein halvimmista tietokoneista, mikä ei ole tietenkään ollut oikein Microsoftin mieleen. Microsoft on kampanjoinut aktiivisesti Chromebookeja vastaan, mutta nyt on aika luoda todellinen haastaja niille

Microsoftilla on tietysti ollut aiemminkin tarjota haastajia Chromebookeja vastaan, esimerkiksi Windows RT tai Windows 10 S. Brad Samsin mukaan Microsoft kehittää nyt kutienkin määrätietoisemmin uutta Windows-käyttöjärjestelmää, joka soveltuu halpoihin, vähävirtaisiin ja always connected -tyyppisiin tietokoneisiin. Käyttöjärjestelmän nimeksi on ilmeisesti tulossa Windows 10 Lite.Lite korvaa viime keväänä esitellyn Windows 10 S:n ja todennäköisesti sitä ei voi ostaa erikseen kaupasta lainkaan, vaan se on vain OEM-valmistajille tarjottava ohjelmistotuote. Erityistä Windows 10 Litessä on sekin, että se ei tue lainkaan vanhoja Windows-sovelluksia, vaan sillä voi suorittaa vain UWP- tai PWA-sovelluksia.